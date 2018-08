Supporters verwachten veel van 'hun' PEC Zwolle

Verdachte van drugshan­del, die bij Zwolse basis­school werd gearres­teerd, weer op vrije voeten

9 augustus De man die in mei van dit jaar onder de ogen van leerlingen van de school van zijn zoontje in Zwolle is gearresteerd, komt op vrije voeten. De rechtbank in Zwolle besloot de voorlopige hechtenis van S. G. (24) op te heffen, omdat er tot nu toe te weinig belastend materiaal in zijn dossier ligt. Justitie verdenkt hem van wapenbezit en drugshandel.