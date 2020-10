Supportersbaas Freddy Eikelboom ziet vanuit hotelkamer PEC Zwolle toch live voetballen: ‘Een soort skybox’

Check jouw woonplaats KAART | Corona­kaart kleurt donkerrood in Oost-Nederland, Staphorst weer negatieve uitschie­ter

15 oktober Het aantal coronagevallen is de afgelopen 24 uur in de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland enorm gestegen. Op de besmettingskaart kleurt Staphorst wederom donkerrood en daarnaast valt op dat in Bronckhorst en Harderwijk het aantal besmettingen in verhouding ook fors toeneemt.