SV Zwolsche Boys neemt afscheid van erelid Rein van Veen

Bewoners schrikken van nieuwe hoogbouw station Zwolle

14:14 Bewoners van de Deventerstraatweg in Assendorp zijn flink geschrokken van de ideeën die er bij de gemeente zijn voor hoogbouw pal bij hen voor de deur. Die zijn vorige week gepresenteerd tijdens een inloopavond over de Spoorzone. Volgens wethouder Ed Anker gaat het enkel om 'een vingeroefening' en is er geen concreet plan.