Swolltrio zet er na 19 jaar een punt achter

videoZe stoppen op hun hoogtepunt, zegt Jan Groothuis (78). Hij is een van de leden van het Swolltrio. Gisteravond was het laatste optreden in woonzorgcentrum Westenhage.

Negentien jaar trad het Swolltrio op voor ouderen en zieken in Zwolle en omgeving. ,,We wilden voorkomen dat we ergens binnen zouden komen en dat de activiteitenbegeleidster dan zou zeggen dat we een mooi plekje in de zaal kunnen opzoeken'', grapt Jan Groothuis.

Veertien meningen

Hij vormde met zijn vrouw Hilda (76) en met Marius Sleurink (70) het Swolltrio. Gisteravond was woonzorgcentrum Westenhage in Westenholte het decor voor hun allerlaatste optreden.

Het Swolltrio ontstond vanuit Las Paljas, een amusementsgroep die eveneens optredens voor ouderen verzorgt. ,,Daar waren we met een groep van zo'n veertien mensen en waren er evenzoveel meningen. Wij konden het goed met z'n drieën vinden en besloten uiteindelijk om als Swolltrio verder te gaan'', legt Sleurink uit.

Oud-Hollands

In al die jaren gingen de drie bij veel bejaardentehuizen in Zwolle en omgeving langs om vooral Oud-Hollandse liedjes te zingen. ,,Het mooiste is dat mensen ons na afloop van optredens vaak erg dankbaar waren en weer goed in hun vel zaten'', vindt Jan Groothuis. ,,En verpleegsters die zeiden dat ze iemand de hele week nog niet hadden horen praten, maar dat die persoon dan wel met onze liedjes meezong, erg mooi'', vult Marius Sleurink aan. ,,Of toen we dachten dat we voor 150 mensen op zouden treden, maar er uiteindelijk 400 mensen waren.''

Last van schouder

Het trio merkt dat het fysiek steeds lastiger wordt om op te treden. ,,Ik heb last van mijn schouder en Hilda heeft wat last van haar armen. Je moet stoppen op het hoogtepunt'', vindt Groothuis. Toch was het moeilijk om de knoop door te hakken.

Op deze laatste avond klinkt muziek van onder anderen Wim Sonneveld, Willy Alberti en zelfs André Rieu. ,,Het is wel raar hoor, en vooral spannend, omdat er ook familie in de zaal zit'', vinden de drie. Wat volgt is een daverend applaus en mooie woorden van wethouder Ed Anker.