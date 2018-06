Swollwacht betaalt hoge prijs voor het pluche

Deze flitspalen in de regio pakken de meeste hardrij­ders

5 juni Automobilisten zijn door een flitspaal op de N303, de Harderwijkerstraatweg in Putten het meest geflitst in de wijde regio. Maar liefst 8423 mensen waren daar het haasje in de eerste maanden van 2018. In Zwolle maak je het meeste kans langs een flitspaal te komen: de twaalf palen hebben gezamenlijk 16.732 keer een kenteken vastgelegd.