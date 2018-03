Swollwacht: 'Natuurlijk hebben de windmolens meegespeeld'

,,Er spelen volgens mij drie dingen", begint lijsttrekker William Dogger zijn analyse. ,,We zijn de enige lokale partij, zo reëel moet je zijn." Andere jaren snoepten er ook nog andere localo's stemmen weg, nu was die keuze er niet voor de kiezer die voor een niet-Haagse partij wilde gaan. ,,Daarnaast is dit een waardering voor een kleine fractie die geen one issuepartij is. Ons sociale karakter wordt gezien. En, zo eerlijk moet je ook zijn, natuurlijk hebben die windmolens ook meegespeeld." Als enige partijleider heeft Dogger hardop gezegd geen windmolens in Zwolle te willen. ,,Die mensen laat ik niet in de steek. Het kan niet zo zijn dat we straks de onderhandelingskamer uit komen en zeggen: 'er komen zoveel windmolens in de stad'. Dit wordt een heel stevig punt." Temeer de andere verkiezingswinnaar GroenLinks juist wel veel voelt voor windenergie. ,,Maar er zijn ook andere combinaties mogelijk", licht Dogger alvast een tipje van de sluier op.