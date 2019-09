Swollwacht wil opheldering over woningsplitsing in Kamperpoort

Swollwacht vraagt aan het college of dat op de hoogte is van de klachten, of het college de zorgen deelt en wanneer er meer duidelijk wordt over de onderzoeken in de Kleine Baan en de Hoogstraat. Ook wil de fractie weten of het college zich kan voorstellen dat buurtbewoners weinig vertrouwen hebben in de situatie, en of het college bereid is met de buurt in gesprek te gaan.