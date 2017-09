Swolsch Friethuys opnieuw in de prijzen

Vloeren rechtbank Zwolle onder de loep na instorten parkeergarage

10:08 Eenzelfde type vloer als die van de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport is gebruikt in het nieuwbouwgedeelte van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het pand zal daarom moeten worden onderzocht op eventuele constructiefouten.