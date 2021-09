Sylvia Cools is de nieuwe hoofdredacteur van de Stentor.

Sylvia Cools (44) is vanaf 1 oktober de nieuwe hoofdredacteur van de Stentor. Dat is vanochtend bekendgemaakt op de centrale redactie in Zwolle. Cools is op dit moment adjunct-hoofdredacteur van de Stentor.

Zij is de opvolger van Allard Besse. Hij is directeur journalistiek geworden bij de groep van AD en andere regionale titels van DPG Media. Cools heeft sterke wortels in de journalistiek en in het verschijningsgebied van de Stentor in Oost-Nederland. Zo werkte ze na haar studie journalistiek in Zwolle 13 jaar voor Omroep Gelderland op de Veluwe, als eindredacteur en als hoofd nieuws.

,,Het gebied van de Stentor is het gebied waar ik woon met mijn gezin en waar ik ben opgegroeid”, aldus Cools. ,,Een regio waar we alles hebben en meer, en waar ik me iedere dag weer verwonder hoe prachtig het is. Het voelt als een voorrecht om verhalen te vertellen voor mensen die heel dicht bij mij staan.”

Drie jaar geleden kwam Cools naar de Stentor. In de achterliggende periode werd geïnvesteerd in zowel de krant als in site en app. De Stentor maakte online een spectaculaire groei door.

Volgens Cools is het nu tijd voor een volgende stap: ,,Van oorsprong zijn media vooral aan het zenden. Het is zelfs de naam van de Stentor; iemand met een zeer luide stem. We registreren, signaleren, onderzoeken en vertellen dat, zowel in geschreven verhalen als in video en audio. Dat is niet meer genoeg, ik vind dat we meer in gesprek moeten met onze lezers en bezoekers.”

Cools is gekozen door een selectiecommissie van de redactie van de Stentor en de directie van DPG Media. De commissie koos unaniem voor haar. ,,Dat deden we uit een rijk veld aan kandidaten, die allemaal met bewondering spraken over wat er bij de Stentor de afgelopen jaren is veranderd en vernieuwd”, zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur/uitgever van DPG Media.

Hij vervolgt: ,,Het is nu zaak dit vast te houden. De energie en overtuigende nieuwe plannen van Sylvia en haar liefde voor Oost-Nederland beloven veel goeds.”