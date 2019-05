't Is een beetje behelpen, maar: doepark Nooterhof in Zwolle is weer open

De Nooterhof dreigde te sluiten sinds eigenaar Landstede vorig jaar stopte als beheerder. Maar zondagmiddag was de groene oase aan de rand van de stad voor het eerst weer open dankzij nieuwe vrijwilligers.

Aan bijen, libellen en overige insecten geen gebrek dit voorjaar. Zij hebben volgens Mellema niet geleden onder de verwaarlozing. En veel bezoekers vinden de wilde tuin weer op zijn mooist. De aanwezige informatiestands zijn duidelijk met slogans als: Help de vlinders en de bijen, Blauwvinger Energie, Zwolle Groenstad en Plastic Soep is Troep. Een dame laat zien hoe we zelf zeep kunnen maken in glazen potten terwijl Carin en dochter Lotus natuurdagboekjes promoten.

Picknickmand

Coördinator Michiel van Harten, eveneens woordvoerder van de Milieuraad, voelt zich verantwoordelijk voor het behoud van De Nooterhof. Met ruim honderd man denkt hij tot oktober vier dagen open te blijven. Als enige betaalde deeltijdkracht zal hij inspringen waar nodig is. ,,We kunnen altijd meer mensen gebruiken. Het rooster is gereed maar er is geen ruime bezetting. Vrijwilligers vertrekken of worden ziek.” Hij weet dat de gemeente graag een commerciële partner ziet die het park draaiende gaat houden. Er was sprake van een ‘veganistisch restaurant’ maar dat is volgens hem geen optie want het tien jaar oude Earthship is veel te klein. ,,En ik weet niet of het nog een horecabestemming heeft. Bezoekers mogen dit jaar wel hun eigen picknickmand meenemen. Ook een flesje wijn, als ze boel maar opruimen.”

Onkruid wieden

Esther (44), die vandaag is begonnen als vrijwilliger, schenkt koffie. ,,Nu doe ik catering maar ik ga vooral kinderactiviteiten begeleiden”, vertelt ze terwijl ze naar het volle terras kijkt. Collega Carla (61) werkt al 12 jaar in de tuinen. ,,We gaan bonen inzaaien. En natuurlijk onkruid wieden, want dat groeit als kool.” Carla hoopt op een langdurige doorstart voor De Nooterhof. ,,Ik houd van groen maar ik doe dit ook voor de sociale contacten, het is onderdeel van mijn leven. En als we hard werken blijft de tuin zo mooi.” Van Harten hoopt op een nieuwe vlindertuin en dat de kinderspeelplaats snel van stromend water wordt voorzien. Dan kan het park officieel open. ,,De pomp is kapot, er moet een nieuw systeem komen. De gemeente heeft hiervoor een budget maar dat laat op zich wachten.” En Mellema wenst vurig dat er geen gebouwen bij komen. ,,Hooguit een kas voor de moestuin.”

De Nooterhof is open op wo-vr-za-zo 11.00-17.00 uur, info: doeparknooterhof.nl