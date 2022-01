Zwollenaar Wim Sloots bedacht in 2021 het Hanzebord-spel, de Zwolse variant op het ganzenbord, met de gedachte om de opbrengst te schenken aan drie goede doelen in Zwolle. Rond de jaarwisseling overhandigde Sloots drie cheques van 6500 euro per goed doel aan Hospice Zwolle, het Ronald McDonald Huis Zwolle en Nazorgcentrum IntermeZZo. In totaal zijn er meer dan achthonderd spellen verkocht.

Ondernemer Sloots zet zich al jaren zeer actief in voor goede doelen in het Zwolse. Nu de coronamaatregelen al twee jaar allerlei sponsoracties hebben verhinderd, bedacht Sloots een heel eigen versie van het vertrouwde ganzenbordspel. Hij betrok er vele ondernemers bij; ze staan op het bord vermeld, je komt er al spelend bij terecht.

Tijdens de lockdown heeft Sloots de cheques op drie locaties overhandigd aan de managers. De geplande overhandiging ten overstaan van een groot publiek was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

Ronald McDonald Huis

Lianne Booijink van Ronald McDonald Huis Zwolle zegt ‘erg blij’ te zijn en vertelt dat er komend jaar een grote verbouwing van alle gastenkamers in het Huis gepland staat. ,,Na negentien jaar is vernieuwing van de gastenkamers noodzaak. Er hebben in deze jaren heel veel ouders bij ons gelogeerd van wie hun kind in ziekenhuis Isala lag. Soms bleven ouders logeren voor één nacht en soms voor maanden. Met deze verbouwing zijn wij weer helemaal up to date en klaar voor de toekomst. We hebben zin om aan de slag te gaan want een mooie en frisse kamer zijn natuurlijk heel fijn voor de ouders.”

Hospice

Joke Boerma, manager van Hospice Zwolle: ,,Wat waren wij verrast door de actie van Wim Sloots. Het prachtige bedrag wat hij opgehaald heeft, willen we gebruiken voor het toekomstbestendig maken van het hospice. Na zes jaar merken we dat we ruimte te kort komen en dat we toe zijn aan uitbreiding van een aantal ruimten. Ook merken we dat, door het intensieve gebruik van onze gastenkamers, een deel van het inventaris vervangen moet worden. We vinden het belangrijk rust, warmte en huiselijkheid uit te stralen en zo voor onze gasten een ‘bijna-thuis gevoel’ te bieden.”

IntermeZZo

Corine den Hollander, manager van IntermeZZo (nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten), is ook erg verheugd met de cheque. ,,Onze grote dank voor Wim én de Zwolse ondernemers voor het bedrag dat met deze actie bijeen is gebracht. Het bedrag gebruiken we voor een professionaliseringsslag die we graag willen maken. We hebben een professioneel intake- en begeleidingstraject voor onze gasten ontwikkeld. Dit moet verder worden uitgewerkt in producten en het team gaat getraind worden. Zo kunnen we elke individuele gast vanaf dag één een individueel ondersteuningstraject aanbieden, vanaf de diagnose tot iemand zelf weer verder kan.”