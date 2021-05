Taakstraf voor gefrustreerde vader die Zwolse ex stalkt omdat hij zijn dochter niet mag zien

Drugsoor­log-kop­stuk Zwolle beschul­digt rivaal van omkatten Ford, maar moet zelf de cel in

15 mei Idris M. uit Zwolle moet een maand de cel in voor het hebben van een vervalste Ford in 2018. Voor het omkatten van die auto is te weinig bewijs. Zelf ontkent hij alles, want zijn toenmalige maatje ‘De Bolle’ zou erachter hebben gezeten. De twee zijn ondertussen vijanden: mede op basis van verklaringen van De Bolle eiste justitie onlangs 13 jaar cel tegen Idris in het proces rond de Zwolse drugsoorlog.