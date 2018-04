Taaldiscriminatie moet stoppen om Nedersaksisch te redden

Zwolse journalis­tiek­stu­den­ten vallen in Armenië met hun neus in de boter

23 april Nog geen 24 uur nadat een groep Zwolse studenten voet aan Armeense bodem zette, stonden twaalf journalisten in spe maandag opeens middenin de feestvreugde omdat president Serge Sarkisian na dagenlange protesten was opgestapt. Sander Dekker (23): ,,We vallen met onze neus in de boter."