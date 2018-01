Taaltoets zorgt voor reuring in Zwolle

Niet nodig

Veel lokale overheden willen hier niet aan. In Zwolle is het niet nodig, meldt een woordvoerder. ,,Alle kandidaten die getoetst zijn, zetten zich in om hun taalvaardigheden te verbeteren: zij volgen taallessen of hebben hulp van het Taalpunt Zwolle. Zij zijn dus allemaal actief bezig met het verbeteren van de Nederlandse taal. Er is dan ook geen reden voor de gemeente om een bijstandsuitkering te verlagen."