Tachtig jaar oude boom in Assendorp dreigt gekapt te worden: ‘Boom is deel van ons leven’

Plannen windmolens in Masten­broek funest voor weidevo­gels: ‘Ze zijn helemaal gek geworden’

Als er écht tien windmolens in de polder Mastenbroek komen, dan is het gedaan met de vele weidevogels in het gebied tussen Genemuiden, Zwolle en Kampen. Daarvan is coördinator van de weidevogelgroep Ailko Faber overtuigd. ,,Dit is echt een idioot idee.’’ En dus is er een petitie gestart.

12 september