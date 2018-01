Tachtig procent essen in Zwolle legt het loodje

Van de 9.000 essen in Zwolle zullen er hooguit 1.800 de essentaksterfte overleven. Dat voorspelt de gemeente Zwolle op een speciale website die is geopend rondom de bomenziekte. Eenmaal ziek blijkt het doodvonnis getekend.

Zwolle staat aan de vooravond van een massale bomenkap. Vóór 15 maart - het begin van het broedseizoen - wil de gemeente zo'n 1.800 bomen kappen. Dat zijn essen die voor dertig procent of meer zijn aangetast door de ziekte. Ze zijn gevaarlijk voor mens en verkeer, omdat ze makkelijk takken laten vallen. Dat komt door een schimmel die de boom steeds kwetsbaarder maakt. Omdat er nog geen remedie bestaat, is kappen de enige optie. De gemeente kondigt aan dat de meeste essen worden vervangen door andere boomsoorten. Dat herplanten gebeurt voor volgend jaar april, is het plan.

Vorig jaar zomer zijn in Zwolle zo'n 5.000 essen bekeken. Daarvan bleken er 1.800 al flink aangetast. Hoewel het probleem overal in Europa speelt, wordt Zwolle extra zwaar getroffen omdat er naar verhouding veel essen zijn aangeplant. De boom hoort bij het Nederlandse landschap. Om te voorkomen dat zieke bomen voor problemen zorgen, worden alle essen een keer per jaar beoordeeld. De gemeente maakt zich vooral zorgen om een groot aantal monumentale essen. De ziekte kan niet overslaan op andere soorten.

Welke bomen verdwijnen, is zichtbaar gemaakt op een kaartje op de website www.zwolle.nl/essentaksterfte. Volgende week volgt informatie over de planning van de kap. Zwollenaren die vragen hebben over de ziekte, kunnen ook mailen naar essentaksterfte@zwolle.nl.