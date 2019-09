Taekwondo voor kinderen met een psychische beperking: Lisanne Schoots uit Zwolle maakt het mogelijk

Voor iemand die er niet vaak komt is het even goed zoeken. De gymzaal waar Lisanne haar taekwondo-lessen organiseert, bevindt zich namelijk in de diepste gangen van het Deltion College. Langzaam maar zeker druppelen ook Lisanne haar leerlingen binnen. Jelle is er snel bij. ,,Nee, nog niet. Bijna!’’, zegt Lisanne. Jelle kan niet wachten om te beginnen. Na een lange dag kan hij eindelijk zijn energie kwijt. ,,Nu mogen we, toch?’’ Het is net een seconde 18:15 uur. Lisanne krijgt niet eens de tijd om ja te zeggen. Binnen een flits van een seconde zijn ze weg. ,,Dames en heren, er wordt niet gestoeid!’’ Te laat. Duidelijk tegen Lisanne haar zin in liggen de eerste kinderen al op de grond.