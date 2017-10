Talenten uit de regio volbrachten WorldSkills in Abu Dhabi: 'Er was ontlading met tranen'

Het was zwoegen de afgelopen dagen voor de 28 nationaal kampioenen die Nederland mochten vertegenwoordigen tijdens de 44ste WorldSkills, het WK voor jonge vakmensen, in Abu Dhabi. Vanavond is de prijsuitreiking. Onder de deelnemers ook drie talenten uit deze regio.

Bij de WorldSkills In Abu Dhabi streden 1.300 deelnemers uit 77 landen in 51 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 25 vakrichtingen.

Leerzaam

,,Het was heel zwaar en leerzaam'', blikt Julian van Lohuizen uit Wijthmen terug op zijn deelname aan de WorldSkills. Hij deed mee in de categorie Sanitaire- en verwarmingstechniek. ,,Deze ervaring was top. Het is iets wat je niet vaak zult meemaken.'' Van Lohuizen moest onder andere een toilet, douche en gasleiding aansluiten. ,,Een installatie die je ook wel in een woning ziet.'' Volgens hem was het niveau en het tempo ontzettend hoog. ,,Als je even tien minuten stilstond, kreeg je de opdracht al niet af.''

Volledig scherm Julian van Lohuizen © WorldSkills Netherlands

Frustraties

Marco Quené uit Zeewolde onderschrijft de moeilijkheid van deze WorldSkills. ,,Het was ontzettend zwaar.'' Hij deed mee op het onderdeel CNC frezen. ,,De opdrachten waren heel moeilijk. Ze zijn wel te maken, maar de tijd is vaak veel te kort. Iedereen wil winnen en dus het perfecte resultaat leveren en dat lukt niet altijd. Dat zorgde wel voor frustraties. Er was grote ontlading met tranen toen het klaar was.''

Volledig scherm Marco Quené © WorldSkills Netherlands

Veel gedaan

Esther Weijenberg uit Terwolde kijkt vooral terug op een paar hele leuke dagen. Zij deed mee op het onderdeel bloemschikken. ,,Ik heb heel veel gedaan en dat was hartstikke leuk. Ik heb onder andere bruidswerk, een plantenarrangement en dingen voor in het haar gemaakt. Je probeert andere dingen te doen dan anderen en zo de beste te zijn.''

Volledig scherm Esther Weijenberg. © WorldSkills Netherlands

In de prijzen vallen