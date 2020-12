TalentStad verplaatsen voor opvolger IJsselhallen in Zwolle? Dat verrast de schooldirecteur

Check jouw gemeente KAART | Raalte nieuwe brandhaard in de regio, opnieuw zorgelijke stijging Deventer

7 december Het aantal positieve coronatests is voor de zesde dag op rij gestegen. Het afgelopen etmaal waren het er 7134: ruim 300 meer dan gisteren. In deze regio valt de forse stijging in IJsselland op. Raalte en Deventer zijn daar de zorgenkindjes.