Tandartsen helpen zorgmijders die geen geld hebben om kies te laten trekken

De mensenrechtenorganisatie wil met de campagnebus twee doelen bereiken, zegt Caroline van Wingaarden, projectleider van mondzorgcampagne ‘Elke glimlach telt’. ,,We willen een signaal afgeven aan de politiek dat de tandheelkundige zorg weer terug moet in het basispakket. Sinds de tandarts voor volwassenen uit het basispakket is gehaald, is mondzorg voor bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland onbetaalbaar geworden. Daarnaast willen we in iedere provinciestad in het land bereiken dat er een netwerk van tandartsen komt, dat deze groep gaat bedienen.’’