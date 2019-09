Tankstation langs A28 bij Zwolle prijstopper op veiling: Shell betaalt miljoenen

Wie gaat Zwols kunstwerk De Wilde Deerne maken?

12:31 De Zwolse Stadsproductie is op zoek naar een kunstenaar die het kunstwerk ter herinnering aan De Wilde Deerne gaat ontwerpen. De Wilde Deerne was een grootschalige muziektheaterproductie over een verwilderd meisje dat in 1717 werd gevonden bij Zwolle.