Tantramasseuse Helene (50) uit Wapenveld: ‘Vrouwelijke energie op hoogtepunt’

Handhavers Oost-Nederland worstelen met veranderen­de coronare­gels, maar zijn tevreden over bereidwil­lig­heid bij midden­stand

18 december Op last van de burgemeester is in Lochem een winkel voor twee weken gesloten nadat het personeel aan het werk was zonder mondkapje. Een boekenzaak in IJsselmuiden ging schoorvoetend dicht, nadat daar de burgemeester de discussie over ‘essentiële producten’ met een dreigende dwangsom oploste. Maar over het algemeen zien handhavers in Oost-Nederland geen excessen, hoewel het ook voor hen ‘uitvogelen’ blijft hoe met de coronaregels om te gaan.