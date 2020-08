Tapbier vloeit weer in tijdelijke Tagrijn in Zwolle: ‘Dit is en blijft onze stamkroeg’

Sobere In­dië-herdenking in Zwolle dit jaar: toch leeft het onderwerp onder jongeren meer dan ooit

9:00 Jaarlijks wordt op 15 augustus de Japanse bezetting en bevrijding van Nederlands-Indië herdacht. Zwolle is echter de enige plek in Nederland waar tevens aandacht is voor de Bersiap-periode en de kwestie Nieuw-Guinea. Twee jaar geleden leek de Zwolse herdenking nog op de tocht te staan en door corona vindt het programma dit jaar ook nog eens vereenvoudigd plaats. Is er nog toekomst voor de herdenking? ,,Vooral derde generatie jongeren met een Indische achtergrond zijn bovenmatig geïnteresseerd in de verhalen.” Drie generaties aan het woord.