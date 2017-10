Tara heeft jeugdreuma, maar volgt toch les

Tara zit in het eerste jaar van het havo/vwo op het Meander College. Vorig jaar is de Zwolse scholiere blijven zitten, omdat ze door haar slechte gezondheid zo vaak afwezig was bij lessen. Bij de pakken neerzitten doet ze niet. Vanuit huis volgt Tara vanaf het begin van dit schooljaar lessen via Klassecontact. ,,Ik heb een speciale laptop waarop ik alles kan zien en horen wat er in de klas gebeurd.” In het lokaal staat een apparaat met een groot scherm. ,,Daar ben ik op te zien. Ik kan meekijken, in- en uitzoomen en vragen stellen. De docent heeft een microfoontje op.” Als Tara een vraag heeft, kan ze op een speciale knop drukken. ,, Er gaat dan een rood lampje branden en de docent weet dan dat ik een vraag wil stellen.” Tara heeft drie ‘buddy’s’ in de klas. ,,Die nemen het apparaat mee naar de lessen en starten het op.”

Systemisch

Vorig jaar begon het allemaal voor Tara. Ze had pijn in haar schouders, knieën en armen. Later werd ze er ook echt ziek bij. ,,Ik was ontzettend moe en had koorts.” In maart kreeg ze de diagnose reuma en in september hoorde ze dat het om de systemische vorm ging, wat betekent dat het door haar hele lichaam voor komt: ,,Ik heb ontstekingen in mijn gewrichten en in meerdere vliezen, zoals mijn buikvlies.” Het kan ook bij organen komen. ,, Ik krijg elke dag injecties in mijn armen en benen. Die gaan de ontsteking tegen.”

Leuk

Klasgenootjes van Tara vinden het leuk dat ze er door Klassecontact toch bij is.,,Ik ben dan wel niet fysiek aanwezig in de klas, maar toch wel een beetje.” Naar school gaan is te vermoeiend. ,,De reis naar school kost al veel te veel energie. De drukte in de klas kan ik ook niet aan.”