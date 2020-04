Tatoeëerders in Zwolle zijn klaar om veilig open te kunnen: ‘We werken zó schoon’

De een neemt eindelijk de tijd om de voorgevel van een nieuw likje verf te voorzien, de ander probeert via sociale media de klantenbinding op orde te houden. Maar tatoeages zetten of piercings aanbrengen, dat zit er even niet in. Daar was aan het begin van de intelligente lockdown verwarring over, zegt Jan Willem Tebak van Tattoo Point aan de Assendorperstraat.