Taxichauffeur Gerben uit Zwolle krijgt bloemen van staatssecretaris en ProRail na heldendaad: ‘Stukje erkenning’

Matthias M.: ‘Ik heb niks te maken met de moord op Halil Erol’

11:45 Matthias M. (42) uit Meppel ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010. De Meppeler was dinsdag de eerste verdachte die in het al bijna tien jaar lopende onderzoek voor de rechter verscheen, in een openbare pro forma-zitting. Hij blijft vastzitten.