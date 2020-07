Tbs dreigt na mishandeling en brandstichting in kliniek Rielerenk

Twee behandelaars op de gesloten afdeling van kliniek Rielerenk in Deventer werden mishandeld, waarna de dader een laken op zijn kamer in brand zette. Voor de 52-jarige verdachte dreigt nu tbs met dwangverpleging.

,,Ze pakten mijn shag af en mijn sleutels. En toen werd ik kwaad’', zei Johan L. dinsdag tegen de rechters in Zwolle. Hij heeft de mishandeling en brandstichting op 4 december vorig jaar toegegeven. Want nadat hij klappen had uitgedeeld, stak hij op zijn kamer een laken in de brand. Als hij kwaad is, speelt hij graag met vuur, bleek al uit zijn strafblad. Dat vuur gevaarlijk is, ging er niet helemaal in bij hem.

,,Niet als je er gewoon bij blijft zitten.’' Volgens een medewerker stond de kamer vol rook, L. ontkent dat. Vervolgens bedreigde hij ook nog een derde medewerker met de dood. ,,Ik heb vrienden ingeseind die vanavond komen en die jullie en de boel kapot komen schieten’', dreigde hij. L. werd opgepakt en vastgezet en kan niet meer terug naar de Rielerenk. De beveiliging op de besloten afdeling is kennelijk onvoldoende voor iemand met de stoornissen die hij heeft, zei een getuige-deskundige op de zitting. Het advies van een psychiater en psycholoog is dat L. in een tbs-kliniek onder dwang verpleegd wordt.

De raadsvrouw van L. wilde weten waarom bijvoorbeeld tbs met voorwaarden niet kan. ,,Ik wil volledig meewerken aan behandeling’', zei L. Maar L. ziet overal ruimte om te onderhandelen, bijvoorbeeld over de medicatie die hij neemt. ,,En die ruimte is er gewoon niet’', zei de psychiater op de zitting. L. heeft schizofrene trekken en heeft adhd. Dat laatste krijgt hij onder controle of door keihard te werken of met medicatie. De officier van justitie meent dat tbs met dwangverpleging het enige middel is dat kan voorkomen dat L. opnieuw over de schreef gaat. Op 28 juli volgt het vonnis van de rechtbank.