Tbs dreigt voor Zwollenaar (58) die na ruzie om een tientje een mes tussen de ribben stak

,,Ik verviel in razernij maar niet met de bedoeling hem iets aan te doen’', zei Theo H. donderdag kalmpjes tegen de rechters. Hij nam de rechters mee terug naar 27 maart dit jaar, de dag dat hij een keukenmes tussen de ribben van een medebewoners van een Zwolse opvanglocatie van het Leger des Heils stak. Want dat hij gestoken had, bekende hij die dag al.

Trap tegen borstkas

Hij kwam op de kamer van het latere slachtoffer omdat die ‘iets’ voor hem gekocht had. ,,Dat was speed, dat kunt u hier gerust zeggen’', zei de voorzitter. H. knikte. ,,Maar hij had niets geleverd.’' Toen hij aandrong, kreeg H. een trap tegen zijn borstkas, zo zei hij. Vervolgens liep H. naar zijn kamer en keerde kort erop terug met een fors keukenmes in de hand.

Tot geluk van het slachtoffer drong het mes slechts 1,5 centimeter zijn lichaam binnen. Maar het leidde meteen tot fors bloedverlies. Medewerkers waren er snel bij en schakelden de hulpdiensten in. En in het ziekenhuis werd het slachtoffer meteen geopereerd. Was men er niet zo snel bij geweest, dan was het vermoedelijk fout afgelopen voor het slachtoffer. U stak hem, ,,om een tientje’', zei een van de rechters. ,,Waarom zou dat niet nog eens gebeuren?’' H. schudde zijn hoofd. ,,Dit is me nooit eerder overkomen en het gebeurt niet nog eens.’'

Gelegenheidsgebruiker

H. heeft al eens in een kliniek gezeten als stelselmatige dader. Behandeling haalt weinig uit want H. wil ‘al die mensen op zijn lip’ niet. Maar hij heeft een stoornis. Hoewel hij zegt slechts ‘gelegenheidsgebruiker’ te zijn, menen deskundigen dat hij verslaafd is. En de officier van justitie meent dat tbs met dwangverpleging de enige juiste afdoening is. Ook omdat deskundigen de kans groot achten dat H. opnieuw over de schreef gaat. Daarnaast wil hij dat H. een celstraf van 1,5 jaar krijgt.

Advocaat Roel van Faassen vond de deskundigen in hun rapporten tegenstrijdig. De psycholoog denkt aan tbs maar de psychiater ziet ook een celstraf als een mogelijkheid. Als iemand niet te behandelen is, dan dreigt tbs met dwangverpleging uit te lopen op een permanent verblijf op de afdeling Longstay. Met andere woorden: H. komt dan de kliniek nooit meer uit.