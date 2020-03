Tbs dreigt voor Zwollenaar die vriendin ‘het hele huis door’ sloeg

Ze hadden ruzie op Kerstavond 2018 en niet zo’n beetje ook. De 36-jarige Etienne W. uit Zwolle kwam er dus niet meer in bij zijn vriendin in Apeldoorn. Een dag later liet ze hem toch binnen, maar dat had ze beter niet kunnen doen. W. sloeg haar ‘het hele huis door’. In het trappenhuis van de flat vielen ze in een worsteling samen van de trap. Daarbij brak zij haar rug.

‘Stop Etienne, ik voel mijn benen niet meer. Laat me hier liggen’, schijnt de vrouw te hebben geroepen. Hij tilde haar toch mee het huis in, waar een vriendin de ambulance belde. Het was nog maar de vraag of ze ooit nog weer zou kunnen lopen. Na een operatie en revalidatie lukt dat inmiddels wel weer.

Dinsdag verscheen W. in de Zutphense rechtbank om zich te verantwoorden voor dit geweld en ook de mishandelingen die gedurende het hele jaar 2018 plaatsvonden tussen hem en het slachtoffer.

‘Harde klap’

De officier van justitie vindt dat er meer dan genoeg bewijs is om hem hiervoor en het incident op Eerste Kerstdag te veroordelen. Er was immers een vriendin van de vrouw bij aanwezig, die heel duidelijk kon vertellen wat ze allemaal had zien gebeuren. ‘Hij sloeg haar het hele huis door, zelfs toen ze hun zoontje van een jaar in de armen had’, zei ze bij de politie. ‘En toen ze het trappenhuis invluchtte, ging hij haar achterna. Ze gilde om hulp, riep dat hij moest stoppen. En toen was er die harde klap, ze waren van de trap gevallen.’

De potige W. zou volgens haar bovenop zijn frêle vriendin zijn geland. ‘Zij riep dat ze haar benen niet meer kon voelen en dat hij haar moest laten liggen, maar hij luisterde niet. Hij tilde haar op en nam haar mee naar binnen. Ik belde de ambulance, ook al wilde hij dat niet.’

Kinderen

Meerdere flatbewoners hoorden het allemaal gebeuren en bevestigden het verhaal bij de politie. Ook de ambulancemedewerkers hadden een ‘niet pluis-gevoel’ bij de hele situatie en schakelden voor de zekerheid Veilig Thuis in, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tijdens het incident waren namelijk ook de kinderen van het slachtoffer aanwezig. W. is de vader van het jongste kindje dat toen een jaar oud was. Bovendien waren de kinderen van de vriendin van de vrouw op dat moment in het huis aanwezig.

Geen aangifte

En hoewel ook de zus en ouders van de vrouw bij de politie verklaarden dat W. het slachtoffer regelmatig mishandelde, ontkennen de Zwollenaar en zijn vriendin in alle toonaarden. Volgens hen was het gewoon een ongelukkige valpartij, die Eerste Kerstdag. De vrouw deed dan ook geen aangifte tegen haar vriend en stelt dat er nooit iets gewelddadigs is gebeurd tussen hen.

,,Dat gebeurt vaker’’, zei de officier van justitie ter zitting. ,,Soms komt dat door schaamte of uit liefde. Maar het kan ook zijn dat mevrouw bang is voor hem. Hoe dan ook, als Openbaar Ministerie hebben wij de plicht om haar, haar kinderen en de maatschappij tegen hem te beschermen.’’

Tbs met dwangverpleging

En dus eiste ze tbs met dwangverpleging tegen hem. ,,Hij heeft een flink strafblad met geweldsdelicten, volgens deskundigen kampt hij met allerlei psychiatrische problemen en een lage intelligentie. Een langdurige behandeling in een kliniek is noodzakelijk.’’ Omdat W. regelmatig botste met de Reclassering, is een vrijwillige behandeling volgens haar niet mogelijk. ,,Dan is de kans veel te groot dat hij ermee stopt en dat maakt de kans op herhaling vele malen groter.’’