Tbs'er in Zwolle verdacht van aanranding jonge vrouw

Cornelis van R. verscheen vandaag voor de rechters omdat hij zich in juni onttrok aan het toezicht van zijn behandelaars. Hij zat aan het einde van de tbs die hij in 2013 kreeg opgelegd, onder meer omdat hij in het Engelse Werk in Zwolle met zijn broek omlaag stond en een hardloopster belaagde. Zijn behandeling zat er nagenoeg op en hij woonde op zichzelf in Zwolle maar moest zich op vaste tijden melden bij de reclassering.

Dronken

Toen hij in juni zoek bleek, werd hij dronken in Amsterdam teruggevonden. Zijn Zwolse kamer lag vol met honderden porno-dvd's en hij schreef seksueel getinte brieven aan een vriendin. Dingen die hij had moeten melden, vond de reclassering. Ten overvloede werd hij maandag in de tbs-kliniek in Assen gearresteerd op verdenking van een aanranding in juni aan het Snavelpad in Zwolle. ,,Ik heb die dag veel alcohol genuttigd en kan me alleen nog herinneren dat ik tegenover een vrouw stond'', zei Van R. hierover. Donderdag hoort hij of hij voor dit feit langer vast blijft zitten. Ergens volgend jaar dient vermoedelijk deze aanrandingszaak.