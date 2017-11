Tbs'er in Zwolle verdacht van aanranding van jonge vrouw

Een 51-jarige man die aan het eind van zijn tbs-behandeling in Zwolle woonde zou in juni een vrouw hebben aangerand. Met die verdenking wordt hij donderdag voorgeleid, bleek dinsdag in de rechtbank.

De rechters bogen zich dinsdag over een verzoek van de officier van justitie om zijn tbs met voorwaarden om te zetten in een maatregel met dwangverpleging. Dit omdat Cornelis van R. in juni de voorwaarden van zijn tbs overtrad volgens het Openbaar Ministerie. Hij werd dronken teruggevonden in Amsterdam.

Dinsdag werd bekend dat hij maandag is opgepakt voor een feit die hij tijdens die verdwijning in Zwolle gepleegd zou hebben. Aan het Snavelpad in Zwolle zou hij een vrouw hebben aangerand of een poging daartoe gedaan hebben. ,,Ik heb die dag veel alcohol genuttigd en kan me alleen nog herinneren dat ik tegenover een vrouw stond'', zei Van R. hierover. Hij zit momenteel vast op het politiebureau in Zwolle.

Dossier

De nieuwe verdenking speelt geen rol in de rechtszaak van dinsdag. Toch voegde de officier van justitie alvast de stukken van het nieuwe feit aan het dossier toe, tot woede van advocaat Henk Voors. Cornelis van R., voorheen woonachtig in Hattem, kreeg in 2013 de tbs-maatregel opgelegd voor een schennispleging en twee pogingen tot aanranding. Zo stond hij in het Engelse Werk in Zwolle met zijn broek omlaag en belaagde hij een voorbij rennende vrouw. Zijn behandeling leek prima te verlopen tot hij in juni zoek bleek. Op zijn Zwolse kamer werden honderden porno-dvd's gevonden.

De vraag is of de man voor een betrekkelijk licht feit tbs met dwangverpleging opgelegd kan krijgen. Het is een maatregel ,,die in feite tot in lengte van jaren kan voortduren'', zei advocaat Voors. De reclassering adviseert tbs met dwangverpleging. ,,Het vervolgtraject leek goed te gaan maar hij trok in Zwolle zijn eigen plan en ging ondergronds. Hij draaide ons een rad voor ogen'', aldus een deskundige van de reclassering.