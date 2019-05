Tbs op verzoek van aanrander zelf verlengd

Overvaller van bejaarde Zwolse heeft veel meer op z'n kerfstok

15:51 De 34-jarige Claudiu C., die in september met zijn vrouw de bejaarde Janny Bakker voor haar huis in Zwolle beroofde, heeft in zijn thuisland Roemenië nog veel meer op zijn kerfstok. Dat bleek dinsdagochtend tijdens de pro forma-zitting in de Zwolse rechtbank.