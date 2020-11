Tbs-verlenging dreigt voor man die dronken tekeer ging in Zwolle

Jonge topspor­ters kunnen droom najagen dankzij bedrijf Zwolse scholieren

16 november Ruben Bos (15) uit Putten, Don Bouman (15) en Djael Nou (16) uit Zwolle zijn basketbaltalenten bij Landstede Hammers en klasgenoten in havo 4 op het Centre For Sports & Education in Zwolle. (CSE). Een schoolopdracht is uitgegroeid tot hun bedrijf Athleter, waarmee ze jonge topsporters financieel willen ondersteunen.