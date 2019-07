Tbs voor Dalfsenaar na steekpartij in Zwolle

Dalfsenaar B. rookte zondagmiddag 16 september een jointje op de hoek van de Van Galenstraat en Evertsenstraat in Zwolle, toen een toen 35-jarige Zwollenaar met zijn vrouw en zoontje langs fietste. De man maakte een opmerking over de joint. Het conflict resulteerde tot een steek in de buik van het slachtoffer. B. sloeg op de vlucht en liet de Zwollenaar zwaargewond achter. De rechtbank rekent B. zwaar aan dat hij ‘niet heeft nagedacht over de mogelijke ernstige gevolgen van zijn handelen’. Was het mes maar een klein beetje naar links of rechts in de buik van het slachtoffer beland, dan had die het waarschijnlijk niet overleefd.