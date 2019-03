Te koop: Lego-winkel in Zwolle

De speelgoedwinkel aan de Sassenstraat werd in 2013 overgenomen door de huidige eigenaren, die het combineren met hun webshop SpeelGoed.nl. ,,We zijn nu op het moment gekomen dat we ons moeten focussen op waar we het liefst mee bezig zijn. En dat is de ontwikkeling en internationale distributie van nieuw speelgoed’’, zegt Maaike Bosch van SpeelGoed. De producten die zij en haar partners zelf ontwikkelen, zoals Stax en Brikkon, zijn te combineren met Lego en Duplo. ,,We hebben de Lego-winkel met veel plezier opgezet en uitgevoerd. Iedereen kent het. Het is niet leuk om daar mee te stoppen. Daarom hebben we er ook lang mee gewacht om de knoop door te hakken.’’