Te koop: penthouse aan de Zwolse gracht voor een miljoen euro

Een appartement van een miljoen! Dat aanbod is er niet elke dag op de Zwolse woningmarkt. Maar nu wel: op de gewilde woningbouwlocatie De Weezenlanden aan de gracht pal bij de binnenstad wordt een appartementencomplex gebouwd met in totaal dertien appartementen. Op de vijfde verdieping komt een penthouse dat de hele bovenverdieping beslaat. Vraagprijs: 1 miljoen en 50.000 euro.

,,Ja'', zeggen ze in het verkopend makelaarskantoor Ten Hag, ,,dat is voor Zwolle toch wel bijzonder hè?''. Maar voor de exacte informatie over dit niet alledaagse appartement met dito prijs verwijzen ze graag door naar de projectontwikkelaar die verantwoordelijk is voor het woningbouwplan, Novaform in Eindhoven.

Verkoopmanager Celine van Gameren, staan er mensen in de rij voor een zo'n appartement met dit exclusieve prijskaartje?

,,Ja hoor, de voorschrijving is pas gestart en de eerste drie potentiële kopers hebben zich al gemeld. Ze zijn wel zo serieus dat ik verwacht dat we het penthouse zullen verkopen. Maar de inschrijvingstermijn is nog niet afgesloten. Andere gegadigden kunnen zich nog melden.''

Wie kan zoiets betalen?

,,Over het algemeen verkopen we dit soort appartementen aan senioren of de 50- plussers schat ik zo in. Het zijn vaak ondernemers die een goed inkomen hebben verdiend. Geen gezinnen met kinderen.''

Wat maakt dit appartement zo bijzonder om dit bedrag ervoor te willen betalen?

,,In eerste instantie de ligging, aan de gracht tussen de beide rijen herenhuizen en dicht bij de binnenstad. Het is daarnaast ontzettend groot. Het bestrijkt de hele bovenverdieping van het appartementencomplex. Het gaat om 223 vierkante meter woonoppervlak en een dakterras dat nog een 91 vierkante meter groot is. Het appartement heeft een woonkamer, vier slaapkamers en twee badkamers en beneden zijn twee parkeerplaatsen. Voordeel van nieuwbouw is dat je je woning kunt realiseren zoals je zelf voor ogen hebt. En het uitzicht is natuurlijk riant.''

De huidige Zwolse woningmarkt is u gunstig gestemd?

,,Dat denk ik wel. Appartementen verkopen ook goed. Een ander soortgelijk penthouse in een appartementencomplex aan de Luttenbergstraat, hetzelfde woningproject De Weezenlanden, hebben we ook vrij snel verkocht. Dat is wel iets minder luxe dan dit en door de andere ligging en grootte had het de prijs van 750.000 euro. Dat penthouse met twee verdiepingen hebben we ook vrij voorspoedig kunnen verkopen. Ik ga er vanuit dat dat nu weer gebeurt. We verkopen in het land wel vaker appartementen met dit soort prijzen.''

De voorinschrijving voor het appartement van een miljoen is nog tot 14 september.