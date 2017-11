'Te weinig aandacht voor mensenhandel in de regio'

Dat stelt het landelijke Coördinatiecentrum voor Mensenhandel (CoMensha).

Brian Oedayrajsingh Varma van CoMensha benadrukt dat mensenhandel meer is dan alleen de vrouwen die in de prostitutie belanden. ,,Veel kleinere gemeenten denken: wij hebben hier geen prostitutie, dus dan is er geen mensenhandel. Dat klopt niet. Mensenhandel is ook illegale arbeid, bijvoorbeeld in de landbouw of de horeca. En dan heb je ook nog loverboys en thuisprostitutie. Dit gaat iedereen aan.”

Slachtoffers

Slachtoffers zijn zeker niet allemaal mensen van buitenlandse komaf, weet het centrum. ,,Bij loverboys zijn de meeste slachtoffers meisjes uit Nederland”, zegt Varma. In Deventer speelde een zaak rondom een kok die uitgebuit zou zijn.

Ruim twee jaar geleden werd besloten dat gemeenten het aanspreekpunt voor slachtoffers moeten worden. Afgesproken werd dat er een zorgcoördinator mensenhandel zou komen in elke zogenoemde centrumgemeente. In deze regio zijn dat Apeldoorn, Zwolle en Almere. In de Achterhoek en Twente zijn wel zorgcoördinatoren, maar in Apeldoorn, Zwolle en Flevoland niet.

Aanspreekpunt

Varma noemt het gebrek aan coördinatoren 'schrijnend'. ,,In een ideale wereld stappen slachtoffers van mensenhandel meteen naar de politie , maar zo werkt het niet. Ze zijn bang en getraumatiseerd. Een zorgcoördinator is veel eenvoudiger te bereiken, je zit dan niet meteen in de justitiële hoek. Deze aanspreekpunten helpen vervolgens met alles wat je kunt bedenken: van psychische zorg, tot contact met de politie. Relatief gezien ligt het aantal aangiften in regio’s met zorgcoördinatoren hoger dan in de gemeenten zonder. Een coördinator is dus van cruciaal belang.” In heel Nederland zijn bij 19 van de 35 regio’s dergelijke aanspreekpunten, zo bleek uit onderzoek van het Nieuwsuur.

Geschat wordt dat er jaarlijks zeker ruim 6000 tot zelfs 20.000 slachtoffers zijn, maar in 2016 kwamen er ‘slechts’ 1000 meldingen binnen. ,,Wij registreren slechts het topje van de ijsberg.”

In een reactie laten de gemeenten Apeldoorn, Zwolle en Almere weten binnenkort te gaan spreken over het aanstellen van zorgcoördinatoren. De drie gemeenten stellen alle signalen van mensenhandel ook nu serieus op te pakken.

Almere

Een zegsvrouw van Almere: ,,Wanneer een zorgcoördinator wordt aangesteld, is afhankelijk van de vaststelling van het nieuwe prostitutiebeleid. Op dit moment is er wel een vast contactpersoon mensenhandel."

Zwolle

Zwolle laat bij monde van wethouder Eefke Meijerink weten vrijdag te spreken over de problematiek. ,,We werken nauw samen met verschillende organisaties op het gebied van zorg, preventie en de aanpak van mensenhandel. Deze samenwerking is op dit moment nog niet geformaliseerd in een brede functie ‘zorgcoördinator mensenhandel’, maar al wel voor jonge slachtoffers van bijvoorbeeld loverboys."

Apeldoorn