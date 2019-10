Teamcaptain Maud uit Zwolle zag zonneauto crashen: ‘Ik was er emotioneel van’

,,Ik reed in de auto erachter en zag het gebeuren, ik was er emotioneel van”, vertelt de 22-jarige teamcaptain Maud Diepeveen uit Zwolle.

Alweer een beetje bijgekomen, Maud?

,,Ja. Het was enorm schrikken, maar gelukkig was onze coureur ongedeerd. En ik dacht eerst dat de hele achterkant van Nuna weg was, maar dat viel uiteindelijk mee. Een aantal teamleden heeft de hele nacht doorgewerkt om Nuna te fiksen en inmiddels doet ze het gewoon weer. Al kan het wel zijn dat dit invloed heeft op haar prestaties. De achtervleugel staat een beetje scheef, dus dat heeft gevolgen voor de aerodynamica. En een aantal zonnecellen is beschadigd.”

Eehm... Nuna is een auto toch? Je praat erover alsof het een levend wezen is.

,,Haha, ja dat heb ik zelf al niet eens meer door. Voor ons is ze een teamlid. Nuna (officieel NunaX, red) is een dame, die we met respect behandelen.”

Jij hebt je studie nanobiologie aan de TU Delft al ruim een jaar op een laag pitje staan om mee te werken aan dit project. Door deze crash moest je je functie als teamcaptain wel waarmaken...

,,Ja, mensen verwachten dat jij dan weet wat er moet gebeuren. Die rol moet je dan ook op je nemen. Kijken wat er aan de hand is, een plan maken, voorkomen dat mensen als een kip zonder kop gaan rondrennen. Dat heeft wel geholpen, al heb ik op mijn beurt ook weer hulp gehad van de anderen. Nu we weten dat Nuna kan starten is er een enorme positieve vibe. In die zin heeft het ons wel wat gebracht. We willen nóg meer knallen."

Jullie zijn al vijf weken in Australië ter voorbereiding van de race die zondag begint. Hoe hou je de teamspirit erin?

,,Je zit voortdurend op elkaars lip, dus je moet voorkomen dat je elkaar als collega’s gaat zien in plaats van vrienden. Ik heb elke zondag een activiteit georganiseerd, en ik loop elke week met elk teamlid een rondje. Gewoon praten over hoe het met iedereen gaat.”

Had je niet stiekem zelf achter het stuur van Nuna gewild?

,,Zeker! In een zelfgebouwde auto rijden, iets vetters kan ik niet verzinnen. Maar ik ben te groot. Ze kiezen de kleinste mensen. Misschien als we weer in Nederland zijn, dat ik nog eens een rondje mag rijden.”

Tot slot: gaan jullie winnen?

,,Ondanks de crash denk ik dat we een goede kans maken om in de top vijf te eindigen. Ik hoop natuurlijk als eerste!”

Volledig scherm Maud Diepeveen bekommert zich om de geschrokken coureur na de crash met zonneauto NunaX © Vattenfal Solar Team