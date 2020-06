Tegenvaller na tegenvaller voor Eten & Zo in Zwolle; corona-sluiting, inbraak en nu lekkage

Overijssel is scheidings­pa­ra­dijs: fors meer aanvragen sinds coronacri­sis

6:00 De rechtbank Overijssel is koploper als het gaat om het aantal uitgesproken echtscheidingen. Sinds de coronacrisis kwamen fors meer scheidingsverzoeken binnen, vooral omdat echtparen vanwege de minder snelle afwikkeling in andere delen van het land massaal aankloppen in Overijssel.