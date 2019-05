Tekort aan bouwpersoneel in Overijssel blijft groeien: ‘Staar je niet blind op arbeidsmigrant’

Uit een enquête van het UWV onder Nederlandse werkgevers in de bouw blijkt dat 58 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit is een groter deel dan in andere sectoren. Volgens het UWV bestaat er een grote behoefte aan personeel over de hele breedte: vakmensen, middenkader en hoger personeel. Daar kampen ook bedrijven in Overijssel. Eind 2018 stond het aantal openstaande bouwvacatures op 1400. En dat terwijl het aantal huishoudens in de provincie, en daarmee de vraag naar woningen, blijft stijgen: in 2030 zijn er in Overijssel naar verwachting 6 procent meer huishoudens dan in 2018.