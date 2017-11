Tekort door hogere lonen bij GGD IJsselland

GGD IJsselland sluit 2017 af met twee ton in de min. De elf deelnemende gemeenten in het gebied van Steenwijkerland tot Deventer en van Kampen tot Hardenberg, hoeven daarvoor niet bij te springen. Het begrotingstekort kan dit jaar nog worden aangevuld uit de eigen reserves.

Volgend jaar opnieuw in de min

Ook voor 2018 wordt gerekend op een tekort, van ongeveer dezelfde omvang. Mogelijk ondervinden de deelnemende gemeenten hiervan wél de financiële gevolgen. De reden daarvan is dat de loonstijging ook volgend jaar onvoldoende is begroot - en dat is weer het gevolg van het feit dat de GGD een organisatie is die werkt voor meerdere gemeenten, zegt Filius. ,,Omdat gemeenten voor hun eigen begroting op tijd moeten weten waar ze aan toe zijn, moeten wij onze begroting heel vroeg in het jaar aanleveren."

Toen in het voorjaar de begroting voor 2018 werd opgesteld, was er nog geen nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, waar het personeel van de GGD ook onder valt. Dus kon-ie ook niet in de begroting worden verwerkt. ,,We maken in het voorjaar van 2018 opnieuw de balans op. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de gemeenten hier geen financiële gevolgen van ondervinden."