Telefoondieven die toesloegen in Zwolse coffeeshop opgepakt in Nunspeet

Zwolse kerk viert kerst met Cash

20:05 Wordt het 'Kerst met Cash'? Of toch 'Cash in de kerk'? Op de naam zitten ze bij het Dominicanenklooster in Zwolle nog een beetje te puzzelen, maar het optreden staat gepland: vrijdag 14 december komt de Johnny Cash-coverband Def Americans voor een speciaal optreden naar de kerk in Assendorp.