Telefoonlijnen Isala in Zwolle vanochtend overbezet vanwege nieuw bloedprik-beleid

Bloedprikken kan vanaf vandaag alleen op afspraak in Isala. Het ziekenhuis wil hiermee te veel drukte op de bloedafnamelocaties voorkomen. Aangezien veel prikposten in de regio nog gesloten zijn, was de toeloop daar de afgelopen tijd behoorlijk groot. Isala wil geen overvolle wachtkamers, in verband met het gevaar van corona-besmetting en koerst nu op het meer reguleren van de bloedprik-afspraken.