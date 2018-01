Telefoonnummer online zoeken: een cursus van 1 minuut

De papieren telefoongids verdwijnt na 138 jaar. Om dat gemis voor de (voornamelijk) oudere gebruikers op te vangen worden er op 145 plaatsen in Nederland door Seniorweb cursussen 'online zoeken' gehouden. In deze buurt is dat onder andere in Zwolle, Deventer en Apeldoorn . Maar het kan nog simpeler: hier een mini-cursus.

1) Telefoongids online

Seniorweb verwijst de deelnemers aan de cursus naar www.detelefoongids.nl. Dat komt neer op 'een naam invullen in een hokje'. Hoe moeilijk kan het zijn? ,,Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Telefoongids, dus zullen wij het gebruik ervan stimuleren. Maar de leercentra in het land zijn zelfstandig, dus als die Google of iets anders gebruiken, dan gaan wij dat niet voorkomen", zegt Eva Assink, communicatiemedewerker van Seniorweb.

2) 06-nummer vinden

In een tijd waarin 'iedereen' een 06-nummer heeft is het moeilijker dan ooit om zo'n nummer te vinden. Dat is ook een van de problemen waar de Telefoongids zich voor gesteld ziet. ,,De PTT had vroeger de plicht om vaste nummers te publiceren in een telefoongids en die gegevens kregen we de laatste 2 jaar nog aangereikt onder nieuwe regels. We willen de komende jaren met alle betrokken partijen gaan praten hoe we kunnen komen tot een vermelding van 06-nummers", zegt Frank Witte namens uitgeverij DTG, die het papieren boekwerk dit najaar voor het laatst laat verschijnen. Witte beaamt dat 06-nummers van particulieren veelal niet te vinden zijn op de site van zijn bedrijf. Daarvoor kun je beter via Google zoeken naar "voornaam + achternaam" (tussen aanhalingstekens) met daarbij 06. ,,Dan heb je kans dat iemand dat nummer bijvoorbeeld in Marktplaats of LinkedIn vermeld heeft".

3) Met beperkte informatie

Het kan zijn dat je van de persoon waarvan je het nummer zoekt maar een beetje informatie hebt, zoals een straatnaam of een postcode. Er zijn dan sites die je kunnen helpen om met zo'n snipper informatie toch verder te komen. En wie het maximale uit Google wil wringen kan hier nog wat meer informatie vinden hoe dat te doen.

4) Zoeken via Facebook

Dat Facebook veel informatie opslurpt is wel bekend, maar dat er ook telefoonnummers te vinden zijn? Wie wel wat hulp kan gebruiken bij het zoeken naar gegevens via Facebook kan gebruik maken van deze pagina, die ook nog meer methodes om naar namen te zoeken aanreikt. En ook deze site (gebruik navigatie in de linkerbalk) laat zien dat via Facebook veel informatie over de gebruikers is te achterhalen.

5) Zoeken via LinkedIn

Duizenden mensen hebben een LinkedIn-profiel. Veel daarvan delen daarop ook hun 06-nummer, omdat dat vitaal is voor hun zaken doen. Nu zou je simpel via je eigen profielpagina kunnen zoeken, maar de site biedt meer zoekmogelijkheden. Hier kunt je bijvoorbeeld door een naam met een bedrijfsnaam te combineren weer verder komen met het vinden van een nummer.