Teleurgestelde PEC Zwolle-voorzitter trekt geen spelers, maar teugels aan: ‘Meedoen of vertrekken’

Al die zaken stroken niet met de ambities (subtop eredivisie), begroting (elfde van Nederland) en het sociaal-maatschappelijke gezicht van de club. ‘Het mag duidelijk zijn; het afgelopen half jaar heeft niet gebracht wat wij verwacht hadden’, begon Visser vrijdag dan ook in zijn column op de site van PEC Zwolle.



Visser constateerde daar in navolging van de Stentor-watcher Johan Inan dat zijn club niet stormbestendig is. PEC kan volgens hem in veel wedstrijden meekomen met de tegenstander in aanvallend opzicht, maar gaat slecht om met kansen en krijgt erg eenvoudig tegendoelpunten.



‘Laat er geen misverstand over bestaan dat wij (Visser en technisch manager Mike Willems) daarover met onze technische staf de afgelopen dagen nadrukkelijk en kritisch in gesprek zijn geweest’.