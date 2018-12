Teleurstellende opkomst bij ‘Mbo meets hbo-festival’ in stadion PEC Zwolle

videoMbo’ers naar het hbo lokken, dat is het doel van het tweedaagse ‘festival’ in het stadion van PEC Zwolle. Studentenverenigingen zijn aanwezig, de hogescholen zijn vertegenwoordigd, nu de studenten nog. De organisatie heeft een deel van het programma geschrapt vanwege de lage opkomst en hoopt op een goede tweede festivaldag.

Maarten Tomassen, een van de organisatoren, blijft optimistisch. ,,We hebben meer aanmeldingen voor de tweede dag, dus ik hoop dat iedereen deze kant op komt.’’ Tomassen wil mbo’ers laten zien dat het hbo ook een leuke kant heeft. ,,Veel mbo-studenten zijn bang dat ze op het hbo te veel moeten leren.’’ Mbo’ers kunnen in gesprek met hbo’ers, studentenverenigingen leren kennen en workshops volgen om hun keuze voor of tegen het hbo te maken.

Anders dan een open dag

,,Het is het zeker waard om hier met ons in gesprek te gaan’’, vindt Jelmer de Boer. Hij zit achter de informatiekraam van hogeschool Viaa. ,,Je kunt hier meer in contact komen met studenten, zonder tussenkomst van docenten.’’ De Boer benadrukt ook dat open dagen van Viaa meer gericht zijn op havisten die gaan studeren dan op mbo’ers die de overstap willen maken.

Verpleegkundestudente Petri Gerritsen (19) is positief over het festival: ,,Je krijgt hier te horen van ervaringsdeskundigen wat je kunt verwachten op het hbo. Het maakt voor mij de keuze wel makkelijker.’’ Een echte keuze heeft ze nog niet gemaakt. Dat is anders bij haar studiegenote Femke van der Loon: ,,Ik zie nu in waarom ik niet naar het hbo wil, het festival heeft daarbij geholpen.’’

Volledig scherm De eerste dag van het ‘Mbo meets hbo-festival’ was erg rustig. © Frans Paalman

Studentenverenigingen

De leuke kant van het hbo laat de organisatie naar voren komen door de Zwolse studentenverenigingen uit te nodigen. Leden van de verenigingen staan dan ook midden in de lege zaal te vechten om een ballon. Een van die verenigingen is Oikos Nomos. ,,Studentenverenigingen zijn vaak voor hbo-studenten, maar we willen mbo’ers ook kennis met ons laten maken voor wanneer ze de overstap maken’’, zegt Iris Hofsink, van Oikos Nomos. ,,We hebben helaas nog geen nieuwe leden kunnen werven, want het is erg rustig.’’