Teleurstelling en verbazing na ‘PvdA-bom’ onder coalitieformatie met Forum voor Democratie

De inkt van het advies van Overijsselse informateur Geert Jansen voor de formatie was nog niet droog of de PvdA trok alweer de stekker uit de gesprekken. Teleurstelling overheerst bij de partijen, die na de paasdagen opnieuw kunnen beginnen.

De PvdA in Overijssel doet na zware kritiek van de achterban op een mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie niet meer mee aan de coalitie-onderhandelingen. De Flevolandse PvdA wacht nog af of FVD afstand neemt van een aantal standpunten. Doen zij dat niet, dan stopt de partij ook daar met de gesprekken.

Geschrokken

Overijsselse Informateur Geert Jansen is ,,geschrokken’’ en ,,zéér verrast‘’ door het handelen van de PvdA. ,,De gesprekken verliepen zeer constructief, we hebben het ook over landelijke politiek gehad. Die zou voor alle partijen, ongeacht uitspraken die er worden gedaan, géén invloed hebben op de onderhandelingen. Aan de gevoerde gesprekken over Overijssel kan het niet gelegen hebben.’’ Overijsselse Lijsttrekker Annemiek Wissink wil ,,In het belang van het proces en alle betrokkenen’’ niet reageren op vragen.

Voor de Overijsselse ChristenUnie-lijsttrekker Renate van der Velde is het plotselinge afhaken van de PvdA heel onverwachts. ,,We dachten: met deze vijf kan het wat worden. Het advies was nét gepresenteerd. De informateur vroeg nog: zijn jullie allemaal bereid om samen te werken? En dan één dag later dit...’’

Vier partijen geen optie

Het afhaken van de PvdA is voor de ChristenUnie extra vervelend omdat er een voor de onderhandelingen strategisch belangrijke partner wegvalt. ,,De PvdA past in de provincie qua programma bij de ChristenUnie. Er zitten in Overijssel op rechts veel stemmers, maar ook op links. Wij willen daarom een brede coalitie waarin alle geluiden terugkomen.’’ Formeren met alleen CDA, FVD en VVD is wat Van der Velde betreft geen optie. ,,Dat vind ik niet tegemoetkomen aan de wensen die wij hebben neergelegd.’’