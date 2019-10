Ten Bolscher houdt zich staande in Staten: ‘We hebben fouten gemaakt’

Ten overstaan van een publieke tribune die tot de laatste stoeltjes bezet was door boeren moest SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zich in de Overijsselse Staten verantwoorden voor zijn optreden van afgelopen maandag. Na het toespreken van de boerenmenigte, trok Ten Bolscher na een onderonsje met boerenorganisaties de omstreden provinciale regels voor stikstofreductie in. De boeren blij, want Overijssel was ‘om’, net als Gelderland, Drenthe en eerder al Friesland.