Ten Hag neemt pensioenportefeuille De Jong & Laan over

Ten Hag telt negen vestigingen, onder meer in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle. Het hoofdkantoor staat in Enschede. De Jong & Laan heeft 23 vestigingen.

Michel ten Hag, algemeen directeur van het bedrijf dat actief is op het gebied van makelaardij en financiële dienstverlening, noemt de overname ‘een logische stap in onze strategie van groei en gerichte overnames’.

Ten Hag: ,,Daarmee willen we de marktpositie van onze financiële dienstverleningstak op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen in Oost-Nederland verder versterken.”

Ten Hag gooide al in 2018 het roer om. Het bedrijf zette stevig in op digitalisering. ,,Het uitgangspunt is om administratieve en omslachtige processen die geen waarde toevoegen te elimineren. Daardoor houden we meer tijd over voor de klant.” Daarom zocht het bedrijf aansluiting bij het Centraal Volmacht Bedrijf (CVB). Ten Hag: ,,Een logische, maar ook noodzakelijke keuze. Klanten wensen niet langer te betalen voor handmatige administratieve processen die kunnen worden overgenomen door IT.”