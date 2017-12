Tent ingestort, ijsbeeldenfestival Zwolle gaat niet door

videoDe tent van het Nederlands IJsbeelden Festival naast de IJsselhallen is ingestort. Het kon de zware sneeuw die vannacht is gevallen niet meer dragen. Het festival dat op 23 december in Zwolle gepland stond moet worden afgeblazen, zegt organisator Erik Broekaart. De ijskunstenaars konden ternauwernood ontsnappen.

Aan de ijsbeelden werd gewerkt door zo'n veertig tot vijftig internationale ijskunstenaars. Toen zij vanochtend hun werk weer wilden oppakken, leek de situatie al niet helemaal veilig vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op het dak, zegt organisator Erik Broekaart. ,,,We zijn de afgelopen dagen bezig geweest om het dak sneeuwvrij te houden met hoogwerkers. Dat was steeds goed gelukt, dachten we."

Ongelukken

Een paar minuten nadat de kunstenaars waren gearriveerd werd echter het besluit genomen om iedereen naar buiten te sturen. Vijf minuten later stortte het dak naar beneden. ,,Er zijn geen ongelukken gebeurd. Dat is het enige positieve nieuws." Wat er van de ijsbeelden nog over is, is niet bekend. De beelden kunnen ook niet verplaatst worden naar een andere locatie, waardoor een doorstart voor het festival niet mogelijk lijkt, zegt Broekaart.

Einde

De organisatie gaat vanmiddag nog in gesprek met de tentbouwers. Maar een ontdane Broekaart is wel realistisch. ,,Dit is waarschijnlijk het einde van het ijsbeeldenfestival." Op dit moment is de tent afgezet met veiligheidslint en mag niemand naar binnen.

Het ijsbeeldenfestival werd vier keer eerder gehouden in Zwolle, eerst op het Rodetorenplein en daarna in een NS-loods bij het station. In 2016 vertrok de organisatie naar Amsterdam. Daar viel het bezoekersaantal tegen, waarna Zwolle opnieuw in beeld kwam. ,,Het is zo zonde, we zijn met veel enthousiasme begonnen op deze locatie", zegt Broekaart. ,,Het lijkt een rare droom waar we nu in zitten. Maar we zullen ons vermannen en doen wat we moeten doen."